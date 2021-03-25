Хозяйство Сайрамского района Туркестанской области, занимающееся экспортом мяса за 2 месяца текущего года успело экспортировать 300 тонн мяса.

По словам представителя одного из хозяйств Заманбека Камбарова, если не введут карантин, то они в этом году смогут перевыполнить план по экспорту мяса:»Наше хозяйство по экспорту мяса в лидерах по Казахстану. В Сайрамском районе много КРС, район славится откормочными площадками. В прошлом году карантинные меры, введенные в связи с коронавирусом, повлияли на наши показатели. Мы экспортировали всего лишь 460 тонн мяса, 270 тонн баранины в Узбекистан. Но уже с начала 2021 года за два месяца мы экспортировали 300 тонн мяса.