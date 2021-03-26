В столице прошло первое заседание по земельных реформам.

На нем говорили и о гражданстве. Так, по словам общественников, необходимо, ужесточить порядок предоставления гражданства Республики Казахстан. Для получения гражданства по международной практике в некоторых странах требуется сдача экзамена на знание государственного языка, истории той или иной страны. Прожив не менее пяти лет, гражданин должен доказать преданность стране. А вот получение гражданства для этнических казахов призвали упростить.

«Кандастар – это временный статус. В течение года мы предоставим гражданство этническим казахам, прибывшим из-за рубежа, своим братьям и сестрам, а через год получившие гражданство соотечественники, получат все возможности, имеющиеся у гражданина Казахстана. Надо упростить и ускорить пути предоставления гражданства этническим казахам. Тогда они смогут полноценно использовать все возможности родной земли» — рассказал Дарен КУАТ, главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті».

Подняли на заседании и вопрос предоставления каждому казахстанцу 10-ти соток земли. Правда к единому мнению не пришли, и пообещали все взвесить, а также продумать вопрос инфраструктуры.