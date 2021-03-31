К сведению налогоплательщиков, подлежащих принудительной ликвидации в управлении государственных доходов (УГД) по Аль-Фарабийскому району города Шымкента!

В соответствии с внесенными изменениями и дополнениями в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 25.12.2017 года, сообщаем о том, что список налогоплательщиков, подлежащих принудительной ликвидации в управлении государственных доходов по Аль-Фарабийскому району, вы сможете просмотреть на сайте: http//shymkent.kgd.gov.

А также сообщаем, что заявление (претензии) кредиторов и (или) иных лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в случае принудительной ликвидации (снятие с учетной регистрации, прекращение деятельности) субъекта, с приложением документов, подтверждающих правомерность предъявляемых претензий, будут приниматься до 1 июня текущего года по нижеуказанному адресу: город Шымкент, ул. Толе би, 22, кабинеты №№203 и 107 (управление государственных доходов по Аль-Фарабийскому району).

Контактные телефоны: 53-01-71 и 53-01-74.