В настоящее время запущены две котельные. К вечеру будет подключен третий котел.

13 марта 2021 года из-за сильного ветра и осадков в 13:35 в городе Кентау на подстанциях высокого напряжениям произошло аварийное отключение электрических сетей Л-161. Л-162 110 кВ, общее количество потребителей в городе Кентау составляет около 9500 абонентов. В настоящее время ТОО» Оңтүстік Жарық Транзит » Кентауской электросетевой организации задействовано 5 бригад 6 единиц техники 25 человек, ведутся работы по ликвидации аварии.

В связи с аварией на линии ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» на линию станции ТЭЦ №5 с 15:00 14 000 абонентов остались без тепла. На ТЭЦ-5 работают 4 бригады аварийного состава, в настоящее время на ТЭЦ-5 подведена вода к большим магистральным трубопроводам, ведутся работы по аварийным участкам. В настоящее время запущены две котельные. К вечеру будет подключен третий котел.

70 процентов абонентов уже подключены к свету.