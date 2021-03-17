Эта тема важна для всех новоиспеченных домовладельцев.

Необходимо помнить, что все нужно делать согласно нормам и правилам и тогда в будущем не возникнет никаких проблем. Вот алгоритм действий по подключению нового частного дома к водопроводной сети.

Самый первый шаг — это получение технических условий. Для их получения необходимо обратиться в водоснабжающую организацию, в данном случае в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг». С собой нужно взять документ удостоверяющий личность, государственный акт на земельный участок и выписку с egov.kz о праве собственности. Еще один важный нюанс – топографическая съемка участка. Не исключается, что через участок пролегают подземные трубопроводы, при строительстве важно соблюдать санитарно-защитную полосу.

В ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» рассмотрят возможность подключения будущего абонента к сети. То есть, специалисты определят, есть ли возможность подключиться к существующим сетям и хватит ли их мощности для дополнительной точки. Срок подготовки выдачи технических условий составляет 5 рабочих дней.

Далее абоненту необходимо создать проект подключения к водопроводным сетям (это делается в лицензированных проектных организациях) и заключить договор о проведении строительно-монтажных работ с подрядной организацией, имеющей соответствующую лицензию. После выполнения СМР, проводятся гидравлические испытания с участием представителей водоснабжающей организации (качество лучше проверить до ввода линии в эксплуатацию) и промывка. Если все прошло успешно, абонент должен приобрести сертифицированный прибор учета воды и установить его в специально отведенном помещении (ящик либо колодец с водомерами).

Последний этап заключение договора с ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» и получение лицевого счета по водоснабжению.

Абонентам, проживающим в зоне обслуживания ГКП «Управление водопроводом и канализацией» необходимо обращаться за техническими условиями в эту организацию.