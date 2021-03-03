143 подростка в прошлом году покончили жизнь самоубийством, еще 306 … пытались свести счеты с жизнью.

Ужасающую статистику озвучили в МВД. Столкнувшись с травлей, не найдя другого выхода, многие решают свести счеты с жизнью. недавно, казахстанские подростки довели одноклассника до самоубийства из-за того, что тот не умел играть в футбол.

«В одной из школ нашей страны 12-летние школьники систематически троллили своего одноклассника за то, что он не умел играть в футбол. Несколько игр футбольной команды были проиграны, вина была взвалена на этого одноклассника за его плохую игру. Насмешки всего класса над этим одноклассником за плохую игру в футбол привели к тому, что мальчик покончил самоубийством», — говорит Марат КОЖАЕВ, первый заместитель МВД РК.

Не секрет, что большинство серийных преступников в детстве подвергались нападкам со стороны сверстников или жестокому обращению в семье. сейчас травля из реальной жизни перенеслась в виртуальную, в сети контролировать буллинг практически невозможно.

«В детское сообщество вошли явления буллинга, кибербуллинга, моббинга. Национальное законодательство нашей страны гарантирует доступность и безопасность образования, провозглашает его гуманистический характер, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, недопустимости дискриминации и насилия», — уверена Бибигуль АСЫЛОВА вице-министр образования и науки РК

Понятие «буллинг или травля» хотят закрепить на законодательном уровне, и преследовать зачинщиков травли по закону. Бороться с травлей будут и в школах. Для этого предлагается ввести единые стандарты по профилактике буллинга так, чтобы каждый руководитель, учитель и психолог знал, как защитить и поддержать своего ученика и наладить уважительные отношения между школьниками.

«Чтобы разработать программы по профилактике травли в организациях образования, школе, ввести единый и системный подход не рекомендательного, а обязательного характера к соблюдению руководством школ, учителями, необходимо законодательно ввести само понятие. Так, в рамках рабочей группы предлагается закрепить в законе само понятие травли — в законы «Об образовании» и «О правах ребенка в РК», — говорит Динара ЗАКИЕВА, председатель общественного совета по вопросам семьи, женщин и защите прав детей.

Специалисты предлагают применять в школах опыт зарубежных стран. В некоторых республиках травлю пресекают жестко — вплоть до исключения из школы.

«В Великобритании педагоги проходят спецподготовку для предотвращения всех форм кибербуллинга. Во Франции учителя следят за блогами учеников и помогают жертвам, агрессорам грозит исключение из школы. В Канаде методики предотвращения кибербулинга в школах занимаются крупные организации, в которую входят 130 ученых исследователей», — говорит Марат КОЖАЕВ первый заместитель МВД РК.

По результатам исследований, каждый пятый подросток сталкивался с буллингом в школе один или более раз в месяц, каждый десятый становился жертвой кибербуллинга. Пятая часть подростков сами выступали в роди агрессоров.

«Из-за травли дети преждевременно оставляют или меняют учебное заведение, тем самым лишаются возможности реализовывать свое право на бесплатное образование в полной мере. Травля вызывает у детей чувство страха и отсутствие безопасности, что само по себе противоречит задачам воспитания, идет вразрез с правом учиться в безопасной и доброжелательней среде», — говорит Бибигуль АСЫЛОВА, вице-министр образования и науки РК.

Только за два месяца этого года Казахстан сотрясли несколько самоубийств. В начале января подросток повесился в Алматы. Трагедия произошла 22 февраля и в Нур-Султане, 16-летний парень выпал с балкона. Аналогичный случай произошел в городе Кульсары Атырауской области. Там с крыши многоквартирного дома спрыгнул 16-летний подросток. За несколько дней до этого, на западе страны повесился 11-летний ребенок, таким же способом свел счеты с жизнью 15-летний мальчик в Актюбинской области. А сколько еще случаев остались без огласки? За каждой сломанной жизнью стоят взрослые, которые могли бы предотвратить трагедию.