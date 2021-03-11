Художники граффити Алматы в Шымкенте на улице Мангельдина преображают фасад многоэтажного дома.

По рисунку понятна тема — это книги. Жители многоэтажки, говорят, что это совсем не случайно, ведь на первом этаже их дома находится городская централизованная детская библиотека.

Анна Козловская, домком дома №39 по ул. Мангельдина: «Мне очень нравится. И внучке понравилось. Ярко. Граффити -это искусство. Смотрите, как все преобразилось, красочно стало. Некоторым не нравиться. Ну это их мнение. Сейчас в библиотеке делают частичный ремонт. У меня пожелание, чтобы руководство управления обновили теплосистему. За 36 лет в библиотеке не меняли систему теплоснабжения, трубы и радиаторы забиты».

Гостья из Кыргызстана восхищена работой художников-граффитистов:» Удивлена, так красиво. Фасад дома стал ярким, сразу настроение поднимается. Мне нравится Шымкент и Казахстан, архитектура, особенно доброжелательные люди».

Шынар Оразова