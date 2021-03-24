Людей с легким и средним типом вируса COVID-19 обычно не нужно госпитализировать.

Чтобы защитить окружающих от вируса COVID-19 и остановить распространение, оставайтесь в изоляции и оставайтесь дома.

Ешьте вовремя, часто пейте воду, расслабьтесь.

Назначьте консультацию врача для снятия таких симптомов, как боль и температура поднимается.

Не используйте антибиотики. Антибиотики не предназначены для профилактики и лечения COVID-19

Если симптомы наблюдаются и ухудшается здоровье, немедленно обратитесь к врачу.