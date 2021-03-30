В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратились несколько местных жительниц, ставшие жертвами мошенничества.

Со слов потерпевших, неизвестная женщина, войдя в доверие обещала за вознаграждение помочь в получении миллиона тенге безвозмездных государственных субсидий.

Путем мошенничества аферистка выманила у каждой женщины по 120 тысяч тенге и скрылась из виду, не выполнив обещанного. Не дождавшись субсидий, потерпевшие обратились за помощью к полицейским. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

В результате принятых мер, сотрудники Сарыагашского РОП по подозрению в мошенничестве задержали молодую женщину, жительницу данного района. Следствием установлено, что безработная женщина решила таким образом заработать деньги. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.

Подозреваемая находится под подпиской. Стражами порядка выясняется причастность подозреваемой к аналогичным преступлениям.