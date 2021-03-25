Общенародное голосование за участников IV сезона проекта «100 новых лиц» стартует 25 марта 2021 года на сайте 100janaesim.ruh.kz.

Приём заявок участников осуществлялся с 22 февраля по 22 марта. За это время поступило 2 790 заявок со всех регионов Казахстана по 7 сферам деятельности.

Наибольшее количество анкет представлено в разделах: культура и спорт; образование и общество. Также в этом году появилось новое направление – экология.

Проголосовать за своих кандидатов казахстанцы могут с 25 марта до 1 апреля 2021 года.

Голосующий переходит на страницу участника на сайте 100janaesim.ruh.kz и под аватаркой нажимает кнопку «голосовать».

Открывается окно с выбором голосования, сделать это можно двумя способами: посредством социальных сетей или через e-mail.

При выборе e-mail на почту приходит код, который нужно ввести на странице голосования. При выборе голосования через социальные сети необходимо пройти авторизацию и затем отдать свой голос.

С одного IP-адреса можно голосовать только за одного человека в каждой категории.

Голоса участника отображаются в анкете справа сверху. В случае выявления правонарушений либо иных фальсификаций, в том числе и накрутки голосов во время онлайн-голосования, организаторы оставляют за собой право исключить участника из проекта.

Победителями проекта станут участники, набравшие наибольшее количество баллов во время голосования и отобранные авторитетным жюри, состоящим из видных общественных деятелей, представителей культуры, спорта и предпринимателей.

В этом году среди членов жюри также победители проекта прошлых лет, добившиеся значительных успехов.

Проект «100 новых лиц Казахстана» – это истории конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за годы Независимости. Инициатором проекта в 2017 году стал Елбасы Н. Назарбаев.