За кандидатов первого конкурса «100 новых лиц» со всех уголков Казахстана проголосовало количество людей, равное числу жителей древнего города Тараз, передает МИА «Казинформ».

«Количество проголосовавших в прошлом году я сравнивал с населением города Тараз. Надеюсь, в этом году замахнемся на Шымкент», — сказал председатель правления АО «Казконтент» Евгений Кочетов.

По его словам, в этом году проект «100 новых лиц Казахстана» находит свое продолжение в новых лицах. К проекту подключается казахстанский неправительственный сектор, с завтрашнего дня начинающий поиск уникальных личностей Казахстана.