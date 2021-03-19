О том, что праздник пройдет в режиме онлайн, сообщил первый заместитель акима Шынгыс Мукан, передает Otyrar.kz

По словам чиновника, праздновать в этом году Наурыз не будут, запрещены массовые гулянья, не будет концерта для горожан. Но, для телезрителей будут отсняты все концерты и театральные постановки, каждый желающий сможет посмотреть программу празднования по телевизору.

«Несколько телеканалов отснимут материал, где мы представим концерты, театральные постановки. Все смогут посмотреть по телевизору, вещать будут региональные каналы», — сообщил Шынгыс Мукан.

Как сообщили в акимате Шымкента, хоть город находится в «зеленой зоне», количество инфицированных коронавирусом растет. Ситуация нестабильная.

По этой причине праздничные мероприятия организуются в концертных залах с соблюдением всех санитарных требований и с ограниченным количеством посетителей. Однако попасть на эти концерты смогут только по пригласительным.

Шуддин Саидов