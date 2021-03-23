Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты «QAZAQSTANNYŃ ASTANASY – NUR-SULTAN» из серии «Выдающиеся события и люди» из серебра с составной частью из золота номиналом 1 000 тенге.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального Банка.

Монеты номиналом 1 000 тенге изготовлены из серебра 925/1000 пробы массой 46,2 грамма с составной частью из золота 999/1000 пробы массой 16 граммов, общая масса монеты – 62,2 грамма, качество изготовления – proof, диаметр – 50 мм. Тираж – 1 000 штук.

Монеты обязательны к приему на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Казахстана на государственном, русском и английском языках.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.