На должность главного врача городской больницы №2 города Шымкент назначен Бердиходжаев Мынжылкы Сайлауович.

Бердходжаев Мынжылкы в 1998 году получил образование в медицинской академии города Караганды. В 2006 году по президентской программе «Болашак» поступил в клиническую ординатуру Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Трудовую деятельность начал эндоваскулярным нейрохирургом в Республиканском научном нейрохирургическом центре города Астана.

В 2014 году работал интервенционным нейрорадиологом в отделении интервенционной кардиологии Центральной клинической больницы Медицинского центра управления делами Президента РК. Также руководил отделением нейрохиругии в больнице №7 города Алматы.

В 2016 году работал руководителем Центра эндоваскулярной нейрохирургии в Центральной клинической больнице города Алматы.

С декабря 2020 года по настоящее время являлся руководителем объединения «Общество врачей сосудистой и интервенционной нейрохирургии и неврологии Кazneuro».

На сегодняшний день, признанный в мире квалифицированный врач, развивающий сферу нейрохирургии в нашей стране, провел более 5000 высокотехнологичных операций на сосудах головного мозга.