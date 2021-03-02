Кокпар на 100 человек организовал сельчанин в Туркестанской области.

Во время проведения рейдовых мероприятий участковые инспекторы полиции МПС Отырарского РОП выявили факт организации очередного кокпара.

Конно-спортивное состязание проходило возле аула Когам Отырарского района с участием более 100 человек. Полицейские остановили дальнейшее проведение бата кокпара, провели с собравшимися разъяснительную беседу и распустили всех по домам.

В отношении организатора мероприятий стражи порядка собрали материал по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” и направили в СЭС для принятия составления административного протокола и направления в суд.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости строго соблюдать требования карантинного режима и воздержаться от проведения массовых спортивных и иных мероприятий. Необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы во время карантина. Также стоит носить медицинские маски и перчатки, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.