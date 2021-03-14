На территории города Шымкента ночью 14 марта прошли сильные осадки (дождь, снег).

Об этом синоптики сообщали в штормовом предупреждении заранее.



Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный, 14 марта, в течение суток, порывы ветра будут доходить до 15-20, 25 м / с.

Несмотря на интенсивный снегопад на территории города, ситуация стабильная. Однако ситуация в некоторых регионах республики осложняется из-за непогоды.

14 марта 2021 года с 09:00 часов на участке автодороги республиканского значения А-2 «Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент-Ташкент» 593 (Жамбылская область)-654 КХ (Тюлькубасский район, с. Машат) в связи с ухудшением погодных условий (метель, гололед, ухудшение видимости) прекращено движение для всех видов транспорта.

Департамент по ЧС города Шымкент предупреждает: Уважаемые жители города! Выезд по указанному маршруту запрещен, обратите внимание на меры предосторожности!