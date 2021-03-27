Это яблони, груши, сливы и вишни.

Сегодня в микрорайоне Асар города Шымкент в рамках экологического общенационального проекта «Таза табиғат» высажено 500 саженцев плодовых деревьев.

В мероприятии, организованном акиматом Каратауского района, было задействовано около 100 жителей района и 7 единиц техники. Так, сегодня вдоль центральных улиц микрорайона Асар посадили яблони, груши, сливы и вишни, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Старейшины района отметили, что с каждым посаженным деревом мы вносим свой вклад процветанию нашей страны. По словам акимата Каратауского района, данная работа будет продолжена до конца года. Всего в марте в районе было высажено около 5 тысяч саженцев деревьев.