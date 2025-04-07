«Парад парков» состоялся в военном колледже Шымкента

Акция началась с торжественного митинга, на котором директор Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Сагадат Нуржигитов отметил важность таких инициатив и поблагодарил коллектив колледжа за активное участие в охране окружающей среды.

Сагадат Нуржигитов, директор Сайрам-Угамского государственного национального природного парка: «Парад парков» – международная общественная акция, призванная объединить людей вокруг идеи поддержки и сохранения заповедников, национальных и природных парков. В нашей стране она проводится с 1996 года».

В знак благодарности за участие в акции руководство военного колледжа получило благодарственное письмо, а воспитанникам вручили 25 путевок на отдых в национальном парке.

Затем участники акции – курсанты, офицеры и преподаватели – вместе с сотрудниками парка высадили деревья на территории учебного заведения. Во время посадки специалисты парка рассказали, как правильно ухаживать за саженцами. В итоге было высажено 20 саженцев можжевельника, 20 плодовых и 40 широколиственных деревьев.

Максат Ахшалов, начальник военного колледжа имени Героя Советского Союза генерал-майора Сабыра Рахимова: «Провели мероприятие, прошли конкурсы и эстафеты, дали слово руководителям национального парка, озеленили наш колледж, а национальный парк подарил нам 80 деревьев».

В завершение акции воспитанники колледжа пообещали сотрудникам национального парка заботиться о высаженных деревьях и продолжать экологическую работу.