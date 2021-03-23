Прекрасный подарок жителям трётьего мегаполиса. На Наурыз в Шымкенте начали цвести тюльпаны, передаёт Otyrar.kz

Корреспонденту издания удалось снять на камеру 22 марта, несколько только что раскрывшихся цветов.

На большинстве участках, где посажены тюльпаны уже появились не раскрывшиеся бутоны. Теперь, остаётся ждать когда цветы раскроются полностью.

А пока небольшая подборка первых тюльпанов в Шымкенте.

В Шымкенте говорят, когда появляются первые тюльпаны, нужно загадать желание.

Так вот, загадываем!

«Пусть все невзгоды пройдут, здоровья вам всем, дорогие казахстанцы. ЧтобЫ наш с вами город, расцветал и был краше всех городов мира», загадал корреспондент Otyrar.kz