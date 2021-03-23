Фото: Шуддин Саидов

Прекрасный подарок жителям трётьего мегаполиса. На Наурыз в Шымкенте начали цвести тюльпаны, передаёт Otyrar.kz

Корреспонденту издания удалось снять на камеру 22 марта, несколько только что раскрывшихся цветов.

На большинстве участках, где посажены тюльпаны уже появились не раскрывшиеся бутоны. Теперь, остаётся ждать когда цветы раскроются полностью.

Фото: Шуддин Саидов

А пока небольшая подборка первых тюльпанов в Шымкенте.

В Шымкенте говорят, когда появляются первые тюльпаны, нужно загадать желание.

Тюльпаны в Шымкенте. Фото: Шуддин Саидов.

Так вот, загадываем!

«Пусть все невзгоды пройдут, здоровья вам всем, дорогие казахстанцы. ЧтобЫ наш с вами город, расцветал и был краше всех городов мира», загадал корреспондент Otyrar.kz

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