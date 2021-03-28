Порядок исчисления трудового стажа, размера пенсии и срока назначения регулируется Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 21.06.2013 года за №105.

Пенсия по возрасту назначается лицам, имеющим трудовой стаж не менее шести месяцев по состоянию на 1 января 1998 года (расчет осуществляется пропорционально трудовому стажу).

Право на пенсию по возрасту имеют граждане Республики Казахстан. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными договорами.

Повышение размеров пенсионных выплат осуществляется ежегодно в размере, установленном на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Возраст для назначения пенсии:

с 1 июля 2001 года – мужчинам по достижении 63 лет, женщинам по достижении 58 лет.

При этом назначение пенсионных выплат по возрасту женщинам производится:

с 1 января 2018 года – по достижении 58,5 года;

с 1 января 2019 года – по достижении 59 лет;

с 1 января 2020 года – по достижении 59,5 года;

с 1 января 2021 года – по достижении 60 лет;

с 1 января 2022 года – по достижении 60,5 года;

с 1 января 2023 года – по достижении 61 года;

с 1 января 2024 года – по достижении 61,5 года;

с 1 января 2025 года – по достижении 62 лет;

с 1 января 2026 года – по достижении 62,5 года;

с 1 января 2027 года – по достижении 63 лет.

Для назначения пенсии по возрасту требуются следующие документы:

– Заявление по месту жительства и для идентификации – документ, удостоверяющий личность гражданина Казахстана, вид на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства;

– Справка (при наличии) о суммах дохода, выплаченных физическому лицу и осуществленных с дохода обязательных пенсионных взносов, а для индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, а также физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) за исключением случая, предусмотренного подпунктом 5) пункта 2 статьи 24 Закона, – документ о доходах, выданный органом государственных доходов.

В случае ликвидации организации (предприятия) предоставляется архивная справка с указанием сведений о доходе или электронная копия архивного документа, удостоверенная электронной цифровой подписью уполномоченного работника государственного архива или ведомственного архива.

В случае невозможности предоставления архивного документа о среднемесячном доходе размер среднемесячного дохода устанавливается соответственно доходу, с которого осуществлялись обязательные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды или единый накопительный пенсионный фонд.

Лицами, работавшими в российских организациях комплекса «Байконур», предоставляется справка работодателя о доходах, выплаченных в валюте Российской Федерации (при наличии). Сведения об официальном курсе национальной валюты Республики Казахстан к иностранным валютам, установленном Национальным банком Республики Казахстан на день обращения за назначением пенсионных выплат по возрасту, отделение Государственной корпорации получает из официального интернет-ресурса Национального банка Республики Казахстан.

– Трудовая книжка.

– Справки из архивных учреждений либо решение суда (при отсутствии или негодности трудовой книжки, отсутствии соответствующих записей в трудовой книжке, наличии исправлений, неточностей, разночтений).

При наличии также предоставляются:

• документ об образовании;

• военный билет;

• свидетельства о рождении детей (выписка из актовой записи о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);

• справка о реабилитации, выданная органами прокуратуры в соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О реабилитации жертв массовых политических репрессий»;

• справка военного комиссариата об участии в боевых действиях;

• решение суда, подтверждающее факт осуществления и период ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающихся в посторонней помощи, престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста, ребенком-инвалидом в возрасте до шестнадцати лет;

• документ, подтверждающий проживание за границей супруги (супруга) работника учреждений, находившихся на территории Советского Союза, учреждений Республики Казахстан, международной организации;

• документ, подтверждающий проживание супруги (супруга) военнослужащего, сотрудника специального государственного органа в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства по специальности;

• документ, подтверждающий трудовую деятельность в стране выбытия этнических казахов, прибывших в Республику Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине.

Все документы предоставляются в оригинале. При принятии заявления документы сканируются и возвращаются заявителю, за исключением трудовой книжки, которая возвращается после назначения пенсии.

Граждане, проживавшие в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года не менее 5 лет, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне» имеют право на назначение пенсионных выплат по возрасту:

1) мужчины – по достижении 50 лет;

2) женщины – по достижении 45 лет.

Для назначения пенсионных выплат по возрасту лицу, проживавшему в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий факт проживания в зонах чрезвычайного и максимального радиационного риска с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года в течение 5 лет.

Женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.

Для подтверждения ухода неработающей матери за малолетними детьми предоставляется один из следующих документов (в зависимости от их наличия):

• документ, удостоверяющий личность детей;

• свидетельство о браке (справка о регистрации акта гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии) детей;

• аттестат об окончании среднего учебного заведения детей;

• диплом об окончании среднего специального или высшего учебного заведения либо справка учебного заведения, подтверждающая обучение детей;

• свидетельство о смерти детей (либо актовая запись о смерти или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния);

• документ, подтверждающий прохождение воинской службы на детей.

Для назначения пенсионных выплат по возрасту женщинам, родившим (усыновившим, удочерившим) 5 и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, дополнительно предоставляются:

• свидетельства о рождении детей (или актовая запись о рождении, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния) и документы, подтверждающие факт воспитания детей до восьми лет. При этом к документам, подтверждающим факт воспитания детей до восьми лет (в зависимости от их наличия), относятся:

• документы, удостоверяющие личность детей;

• свидетельство о браке (справка о регистрации актов гражданского состояния) либо свидетельство о расторжении брака или выписка из актовой записи о заключении брака (при изменении фамилии) детей;

• документ об обучении в учебном заведении детей;

• свидетельство о смерти детей (выписка из актовой записи о смерти, или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданная органом записи актов гражданского состояния);

• военный билет;

• решение суда об установлении факта воспитания, усыновления (удочерения) ребенка (детей).

Пенсия по возрасту в полном объеме назначается по достижении возраста:

– мужчинами – 63 лет, при наличии трудового стажа не менее 25 лет на 1 января 1998 года;

– женщинами в 2021 году – 60 лет, при наличии трудового стажа не менее двадцати лет.

Стаж учитывается только до 1 января 1998 года.

Как рассчитывается размер пенсии

Если есть требуемый стаж (20 и 25 лет), но нет заработной платы, то назначается пенсия в минимальном размере. На 2021 год минимальный размер пенсии составляет 43272 тенге.

Механизм расчета пенсии по возрасту при полном стаже работы с 1 января 2021 года при наличии среднемесячного дохода, следующий.

Учитывается среднемесячный доход за любые 3 года работы подряд. При этом есть законодательное ограничение дохода – 46 месячных расчетных показателей (МРП). На 2021 год максимальный доход для назначения пенсии – 134 182 тенге (2917 тенге х 46 МРП).

Например, у мужчины стаж 26 лет и среднемесячный доход за 3 года 250000 тенге. Исчисление размера пенсии будет производиться из дохода 134182 тенге.

Коэффициент трудового стажа (60% при стаже 20 лет (жен.) и 25 лет (муж.) до 1998 года). 60% Х 134182 тенге = 80 509,20 тенге.

За каждый год сверх требуемого стажа работы размер пенсии увеличивается на 1%.

134,182 тенге х 1%=1341,82 тенге.

Затем суммируем 1341,82 + 80509,20 основной размер пенсии за требуемый стаж за 20 (25) лет = 81851,02 тенге. С округлением – 81852 тенге.

Если у заявителя стаж работы меньше требуемого, например, у мужчины всего 17 лет. Пенсия по возрасту при неполном стаже работы (менее 25 и 20 лет) рассчитывается как доля от пенсии в полном объеме по возрасту пропорционально имеющемуся трудовому стажу на 1 января 1998 года.

Среднемесячная заработная плата 134182 тенге х 60%= 80 509,20 тенге. Фактическое количество лет умножается на 12 месяцев и делится на требуемый стаж. Для мужчин – 300 месяцев (12 х 25 лет,), для женщин – 240 месяцев (12 х 20 лет).

17 лет составят 204 месяца (12мес х 17лет). 80509,20 тенге умножаем на 204 месяца и делим на 300 месяцев. При стаже работы 17 лет и среднемесячном доходе 134182 тенге размер пенсии по возрасту составит 54747 тенге.

Что включается в трудовой стаж (до 1 января 1998 года)

При исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитываются (статья 13 Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан):

1) работа по трудовым договорам, оплачиваемая физическими и юридическими лицами;

2) воинская служба;

3) служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственная фельдъегерская служба;

4) государственная служба;

5) предпринимательская и иная приносящая доходы деятельность;

6) время ухода за инвалидом первой группы, одиноким инвалидом второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста;

7) время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет;

8) время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста 3 лет в пределах 12 лет в общей сложности;

9) время содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы и ссылки граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и репрессированных, но впоследствии реабилитированных;

10) время нахождения трудоспособных граждан на временно оккупированной территории бывшего СССР и лиц (независимо от возраста) на территории других государств в период Великой Отечественной войны, куда они были насильственно вывезены, содержания в фашистских концлагерях (гетто и других местах принудительного содержания в период войны), если в указанные периоды эти лица не совершили преступлений против Родины;

11) время нахождения на инвалидности неработающих инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов;

12) период проживания за границей супруги (супруга) работников бывших советских учреждений, учреждений Республики Казахстан и международных организаций, но не более 10 лет в общей сложности;

13) период проживания супругов военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных органов с супругами в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, но не более 10 лет в общей сложности;

14) исключен в соответствии с Законом РК от 02.08.2015 г. № 342-V;

15) обучение в высших учебных заведениях, в том числе на подготовительных курсах, средних специальных учебных заведениях, училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, повышения квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре, а также духовных (религиозных) организациях образования на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

16) служба в военизированной охране, органах специальной связи и горноспасательных частях независимо от ведомственной подчиненности и наличия специального или воинского звания;

17) исключен в соответствии с Законом РК от 02.08.15 г. № 342-V;

18) трудовая деятельность в стране выбытия этнических казахов, прибывших в Республику Казахстан в целях постоянного проживания на исторической родине.

Какими документами подтверждается трудовой стаж

Трудовой стаж для исчисления пенсионных выплат по возрасту учитывается за период до 1 января 1998 года. Он подтверждается трудовой книжкой, а при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней устанавливается на основании документов, подтверждающих сведения о работе, либо решения суда.

Перед обращением за назначением пенсии необходимо проверить записи в трудовой книжке.

Если в трудовой книжке есть исправления, не указан приказ о приеме на работу или увольнении с работы, не проставлена печать при увольнении, либо кадровой службой после ноября 1993 года при увольнении проставлена печать старого образца «Каз. ССР» или допущено несвоевременное заполнение трудовой книжки, так же дубликат трудовой книжки, то необходимо заранее обратиться за получением архивной справки с архивных учреждений или с места работы.

В случае наличия разночтения (к примеру, в трудовой книжке имя Ахмет, а в удостоверении личности Ахметжан), то в данной ситуации проблема решается в следующем порядке. Если граждан на момент обращения за пенсией работает, то он обращается в кадровую службу организации, где он работает для приведения документов в соответствие с правилами ведения и заполнения трудовых книжек. То есть работодатель вносит на основании удостоверения личности и свидетельства об изменении фамилии, имени или отчества в трудовой книжке. Тот, кто на момент обращения за пенсией не работает, должен обратиться в архивные учреждения. При отсутствии в архиве документов организаций, где протекала работа, стаж подтверждается в судебном порядке.

Порядок обращения за назначением пенсионных выплат по возрасту

Заявление о назначении пенсионных выплат по возрасту подается в Государственную корпорацию с приложением документов, подтверждающих трудовой стаж и доход, необходимых для начисления пенсионных выплат, или через портал электронного правительства.

На три выплаты подается одно заявление (пенсию по возрасту, базовую пенсионную выплату и выплату с единого накопительного пенсионного фонда).

Людмила ЕФРЕМОВА, руководитель отдела пенсионного и социального обеспечения департамента Комитета труда социальной защиты и миграции по городу Шымкенту

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