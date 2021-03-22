День весеннего равноденствия наши предки называли «Улыстын улы куни», что в переводе означает «Великий день народа».

Это праздник с глубокими корнями, праздник единства и благополучия. Наурыз берет свое начало из глубин тысячелетней истории Великой Степи. Он – отображение жизни казахского народа, сердцевина высокого духа, национальной культуры и искусства, традиций и обычаев.

Наурыз – праздник обновления и наступления Нового года по солнечному календарю. Отмечается у многих азиатских народов, в частности у тех, чьи государства в древности были расположены вдоль Великого шелкового пути. Считается, что в этот день природа просыпается, на землю спускается добро и благодать, а никакие злые духи не могут проникнуть в жилище людей. Само слово «наурыз» образовано от двух древнеиранских основ: «ноу» – новый и «роуз» – день. 22 марта, в день весеннего равноденствия, созвездия и звезды после годичного круговорота приходят на точки своего первоначального пребывания и начинают новый путь — круг. Согласно легендам, очень важной является также и ночь перед Наурызом. В темное время по земле ходит Счастье, а утром на землю спускается благодать, добро и милость. Помимо веры в сошествие добрых духов, празднование связано еще и с пониманием того, что именно в весеннее время наступает обновление природы и начинается новый годовой цикл. Именно с этого дня на деревьях начинают распускаться цветы, степи покрываются зеленой травой и свежими травами, которые дают пропитание животным и, соответственно, еду людям.