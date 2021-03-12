С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – в северной части республики ожидается снег, на юге осадки в виде дождя и снега.

Лишь на западе РК под влиянием отрога антициклона погода – без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге днем гроза.

В Туркестанской области днем ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, в горных районах 30 м/с и более. В Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. В Мангыстауской области местами ожидается гололед, метель, усиление ветра 17-22 м/с. В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях порывы 23-28 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются туман, ночью низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области местами ожидаются — ночью туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман.