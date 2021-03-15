На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков.

Лишь на юге и востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды – местами ожидаются осадки, метель, гололед, усиление ветра. Местами ожидается туман.

В Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Восточно-Казахстанской областях местами низовая метель. В Магистауской области днем местами ветер 15-20 м/с. В Алматинской области местами туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается -1..+1 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: -1..+4 °C, без осадков, легкий ветер.