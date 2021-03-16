На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона по прежнему ожидается погода без осадков.

Лишь на юге и востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов так же сохранится неустойчивый характер погоды – местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидается туман, усиление ветра, на востоке с низовой метелью.

В Жамбылской, днем Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра. В Мангыстауской, днем Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра. В Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской Павлодарской областях местами ожидается туман, ночью в Восточно-Казахстанской области местами – низовая метель.

В Шымкенте сегодня ожидается +4..+1 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: -1..+9 °C, без осадков, умеренный ветер.