Местами по республике ожидаются туман, гололед, на юго-западе гроза.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются осадки, в виде дождя и снега, порывистый ветер, на севере, в центре и востоке – с низовой метелью. Местами по республике ожидаются туман, гололед, на юго-западе гроза.

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с, в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях с низовой метелью. В Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Костанайской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Мангистауской области местами – гроза. В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами –гололед.

В Шымкенте сегодня ожидается +18..+12 °C, без осадков, легкий ветер. Завтра: +12..+8 °C, ливневый дождь, туман, слабый ветер.