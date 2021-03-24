Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами ожидаются осадки, в виде дождя и снега, ночью на севере сильный снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юге – гроза, на юго-западе – пыльная буря.

В Павлодарской области усилится ветер ночью на большей части 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с, местами ожидаются туман, гололед, метель. В Атырауской области усилится ветер ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра 17-22 м/с, пыльная буря. В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, в Кызылординской области – гроза. В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области – туман. В Костанайской области местами ожидается туман.

В Шымкенте сегодня ожидается +7..+21 °C, без осадков, слабый ветер. Завтра: +10..+23 °C, ливневый дождь, слабый ветер.