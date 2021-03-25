Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК.

Местами пройдут осадки, на западе страны – сильные (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе и центре – с низовой метелью, на юге и юго-западе Казахстана ожидается гроза.

В Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской области усилится ветер ночью на большей части 15-20, порывы 23 м/с, днем порывы 15-20 м/с, местами – гололед. В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – с низовой метелью. В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед. В Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской, Алматинской областях порывы 23-28 м/с. В Карагандиской области местами ожидаются туман, днем – гололед, усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью. В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, гроза.

В Шымкенте сегодня ожидается +24..+18 °C, ливневый дождь, умеренный ветер. Завтра: +13..+21 °C, ливневый дождь, туман, умеренный ветер.