На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды.

Ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на востоке республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с, на северо-западе и севере республики порывы 23-28 м/с.

В Костанайской, Актюбинской областях ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 23 м/с, местами метель, туман, гололед. В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. В Северо-Казахстанской области днем усилится ветер 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, местами ожидаются метель, туман, гололед. В Павлодарской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами ожидаются туман, утром и днем гололед. В Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидается туман. В Алакольском районе Алматинской области усилится ветер 16-21 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается +11..+6 °C, преимущественно без осадков, туман, слабый ветер. Завтра: +5..+12 °C, без осадков, туман, слабый ветер.