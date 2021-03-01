С 1 марта 2021 года согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 9 от 27 февраля 2021 года, а также в связи с улучшением и стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации разрешено обучение в комбинированном формате обучающихся 1-5-х классов общеобразовательных школ и 1-7-х классов международных школ.

Организациям образования предоставляется право, учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионах, самостоятельно определять перечень учебных предметов и количество часов для обучения в штатном или дистанционном форматах. При этом школы руководствуются действующими на этот учебный год рабочими учебными планами.

Министерством образования и науки рекомендовано такие предметы, как «Художественный труд» и «Музыка» в 1-5 классах оставить в дистанционном асинхронном формате, все остальные предметы перевести в штатный формат.

Кроме того, в исключительных случаях, случаях болезни или контактов с больными по заявлению родителей разрешается оставлять детей в дистанционном формате.

Все участники образовательного процесса должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Руководители школ обеспечивают все условия для соблюдения безопасности и сохранения здоровья детей. Обучающиеся и педагоги соблюдают правила личной гигиены и меры санбезопасности.

Важно понимание и поддержка со стороны родителей по соблюдению детьми личной гигиены и социального дистанцирования.

Возвращение в школы всех обучающихся 1-5 классов обусловлено тем, что на уровне начальной школы формируются базовые знания, необходимые навыки и компетенций. Важно, чтобы для них продолжались процессы социализации и коммуникации, было доступно коллективное взаимодействие при обучении.

Обучающимся разрешается быть в школах не в обязательной школьной форме, а в свободной, опрятной и аккуратной одежде. Родителям не нужно покупать школьную форму.

Индивидуальное обучение учеников во внеурочное время для восполнения потерь в знаниях возможно в группах не более 15 человек. Теперь это касается 6-8, 10 классов, которые еще остаются в дистанционном обучении. Это не обязательно, а осуществляется по решению педагогов и при согласии родителей обучающихся.

Питание, проживание, подвоз отдельных категорий детей обеспечивается по согласованию с главными государственными санитарными врачами регионов.

Все принимаемые решения школ должны доводиться до родителей заранее.