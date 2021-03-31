Шымкентские школьники стали учиться хуже.

Качество образования снизилось на 8%. Об этом заявила главный педагог города. По словам Жанат Тажиевой, уровень знаний учеников с начала введения «дистанционки» заметно ухудшился. Чтобы реабилитироваться, школы города распахнули свои двери для учащихся. Так отправлять своего ребенка в школу или нет? Выбор, как и прежде, остается за родителями.

«Если родители беспокоятся за здоровье своего ребенка, то могут не отправлять его в школу, тем более, что есть возможность обучаться онлайн. Но на дистанционном обучении качество образования страдает. До этого учащиеся 6,7,8 классов обучались дистанционно. В четвертой четверти, их нужно отправить в школы», — советует Жанат ТАЖИЕВА, руководитель управления образования г. Шымкента.

Главный санитарный врач страны разрешил школьникам посещать школу без медицинской маски.

«Учитывая эпидемиологическую обстановку, мы хотим обезопасить наших детей. Поэтому дети будут соблюдать дистанцию и обучаться в масках», — рассказала главный педагог города.

Рассказала главный педагог Шымкента и о том как будут проводить ЕНТ. Тестирования впервые пройдет в электронном формате по принципу «один тестируемый – один компьютер – одна камера». Участвовать могут выпускники учреждений среднего образования 2021 года и прошлых лет, выпускники зарубежных учреждений среднего образования, а также те, кто не набрал пороговый балл для зачисления в вуз на бесплатной основе во время предыдущего тестирования или чьи результаты были ранее аннулированы.

«В этом году 11 классов оканчивают 9342 учащихся, в прошлом году окончили 7862 учащихся. В этом году ЕНТ собираются сдать 8 545 детей, это больше, чем в прошлом году», — говорит Жанат ТАЖИЕВА, руководитель управления образования г. Шымкента.

Жанат Тажиева вспомнила и прецеденты со сбором денег на ремонт школ и еще раз напомнила, что это незаконно. В этом году на ремонт городских школ было выделено 625 миллионов тенге.