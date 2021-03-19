Сообщение о резком химическом запахе газа из канализационной сети поступили в диспетчерскую службу ТОО «Водные ресурсы Маркетинг» еще 16 марта.



Специалисты отдела по обслуживанию канализационных сетей сразу же стали проводить обследование. Вечером 17 марта, близ индустриальной зоны, на коллекторе, который принадлежит индустриальной зоне «Онтустик», был обнаружен открытый колодец.



Невооруженным глазом было видно, что жидкость, которая шла потоком по коллектору, переливалась всеми цветами радуги. Резкий химический запах подтверждал подозрение о несанкционированном сливе токсичных веществ в канализацию. С сетей, принадлежащих индустриальной зоне, учредителем которой является СПК «Шымкент», химические сбросы попали в городскую сеть. Поэтому горожане жаловались на неприятный запах.



На место обнаружения колодца были вызваны экологи и полицейские, представители СПК «Шымкент». Был составлен акт и написано заявление в полицию о выявленном грубейшем нарушении. Будет устанавливаться, какое предприятие на территории индустриальной зоны, совершило токсичный сброс. Надеемся, что к нарушителям будут приняты строгие меры наказания.



Помимо неприятного запаха, который доставил много неприятностей горожанам, химические стоки могут нанести значительный ущерб комплексу очистных сооружений ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», вплоть до остановки КОС, что грозит многомиллионными убытками для предприятия.