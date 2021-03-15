Среди ханов-султанов, батыров, биев, похороненных вокруг Ходжи Ахмеда Ясави, может быть еще много неизвестных.

На Ученом совете, организованном Государственным историко-культурным заповедником-музеем «Азрет Султан» Министерства культуры и спорта РК, были озвучены исторические факты о захоронениях еще двенадцати человек в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави и его окрестностей.

— На каждом заседании совета, созданном при Государственном историко-культурном заповеднике-музее «Азрет Султан», научные концепции проходят тщательную экспертизу, состоящую из историков и ученых. Среди ханов-султанов, батыров, биев, похороненных вокруг Ходжи Ахмеда Ясави, может быть еще много неизвестных.

В настоящее время в этом направлении ведется всесторонняя исследовательская работа.

А на сегодняшний день проведена соответствующая работа по выявлению биографий двенадцати лиц, вошедших в список, в результате чего о них полностью собраны данные и сведения. Кроме того, известные ученые предоставляют сведения о лицах, не попавших в этот список. В ближайшее время данный вопрос будет решен. Также в ходе заседания Коныршунак Ерес Шуренулы был переведен в категорию батыров из категории святых людей, похороненных в мавзолее. Несмотря на то, что в свое время было мало письменных фактов о батыре Ердес Шуренулы»,- отметил директор Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» Нурболат Ахметжанов.

По словам члена Ученого совета, историка, ученого М. Туякбаева, до настоящего времени в список захороненных в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави и его окрестностях вошли такие личности, как Жолбарыс хан (Са’Д Аулие), Абдилла хан, Биби Хисаб, Казыбек би, Шон би, Абылай хан, Суюниш хан, Кокырас хан, Аулие Хан, Шорнагат хан, Ильяс хан. Но почему-то не попали такие личности, как Муннавара Паклар, Фам зикирши, Шихаб ад-Дин Сарвар, Шайх Наджим ад-дин, Баба Гариб, Ундемес ата, Жеті Ата, Ушбас Ата, Султан Ибрагим.

— В Государственном историко-культурном заповеднике музее «Азрет Султан» хранится рукопись, в которой описаны правила паломничества. После посещения мавзолея Х.А. Ясави в 1907 году Садык Сапабекулы составил рукопись по правилам совершения паломничества. Автор опирался на свой порядок совершения паломничества, где указаны совершение двух ракяатов намаза, прочтение сур «Фатиха», «Аль-Ихляс», «Аль-Курси», «Аль-Мульк», глоток воды из колодца и посещение места приготовления еды «Халим-аба», мечети «Халауат» и мест погребений знатных людей, в числе которых Жолбарыс хан (Са’д Аулие), Багдизан Ак Топырак аулие, Марқади Муннавара Паклар (Ходжа Ахмед Ясави), Әбдилла хан, Биби Хисаб, Казыбек би, Шон би, Абылай хан, Суиниш хан, Кокырас хан, Аулие хан, Шорнагат хан, Илияс хан, Фам гашык зикирши, Шихаб ад-дин Сарвар, Али Ходжа Ата, Шайх Наджим ад-дин, Баба Гариб, Ундемес ата, Жети Ата, Ушбас Ата, Султан Ибрахим, Имам Маргузи-Кок тонды Ата, Кошши Ата (Қушата), Гаухар Ана, Арыстан баб. Садык Сапабекович видел все эти места во время посещения Туркестана и посвятил молитву за упокоение усопших в мавзолее. Из них видно, что здесь похоронены Фам гашык зикирши, Ушбас Ата. А Жамиля на самом деле является падчерицей Ходжи Ахмеда Ясави. Об этом говорится и в отчете о работе по изучению мавзолея Гаухар ана,- говорит кандидат исторических наук, ученый Марат Кымызулы.

По словам членов Ученого совета, в работе М. Е. Массона «Мавзолей Х. А. Ясеви» можно встретить сведения, что в 1896 году «в городе Туркестане недалеко от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави находится могила его дочери Жамал ханым, а в отдалении от мавзолея находится мавзолей Гаухар-хуштадж». Также в других рукописях имеются сведения о Жамиле, падчерице Ахмеда Ясави. Ясавед, ученый Д. Кенжетай также подтверждает, что в «Насабнаме», хранящейся в доме жителя города Туркестана Наджимова Оразбая, упомянута дочь Ходжи Ахмеда Ясави по имени Джамал.

А в источниках о Шахабаддине Исфиджаби (Хазреты мулла), который до сих пор не попал в список, говорится, что он приехал из Исфиджаба вместе с Ходжа Ахмедом Ясави. В некоторых сведениях его также указывают как учителя Ясави.

Надгробие Ходжи Али, одного из лиц, включенных в список, хранится в Малой Аксарайской комнате. Надпись на надгробии была переведена текстологом А. Дербисалиевым в 1978-1980 годах. Там сохранилась надпись: «Ташкентец Мир Османбай-мырза Каримбай умер в 1916 году».

В настоящее время количество духовно-религиозных личностей, похороненных в мавзолее, составляет 51 человек, известны имена 17 казахских ханов, 8 султанов, 23 биев, 63 батыров, 5 святых матерей, 10 датка и волостных управителей, 30 святых, похороненных во времена династий Тимуридов, Шайбанм и Казахского ханства.