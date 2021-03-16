За нарушение норм, майор полиции Жумабек Толеген освобожден от занимаемой должности.

Об этом сообщили представители ДП Туркестанской области.

Отстранили сотрудника полиции после того, как в социальных сетях распространилась видеозапись, когда в поселке Шаульдер водитель в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу, его задержали сотрудники полиции, но мужчине удалось избежать наказания после секретной фразы, ставшей мемом «Позвони Жумабеку».

Позже нарушитель попросил прощения, ему выписали административный протокол. А начальника Отырарского РОВД Жумабека Толегена освободили от занимаемой должности.