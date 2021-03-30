В Туркестанской области из-за сильных осадков за сутки на реках Боралдай, Арыс, Боген уровень воды поднялся до 25-30 сантиметров.

Однако угрозы подтопления сейчас в населенных пунктах нет. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Ерик Сарыбаев.

Кроме того, сотрудниками департамента проведена аэровизуальная оценка состояния снежного покрова на горных территориях специалистами компетентных учреждений. Специалисты отмечают, что из-за небольшого количества снега паводок не представляет опасности.

— По информации РГП «Казгидромет», на территории Туркестанской области на этой неделе сохранится дождливая погода. В основном на территории области расположено 39 гидропостов. В случае стихийного бедствия и при получении сигнала о начале эвакуации, у граждан должны быть готовы соответствующие документы, медикаменты и одежды по сезону,- сказал Ерик Темирханулы.

Ежедневный мониторинг паводкоопасных рек и водохранилищ области находится на постоянном контроле сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. На сегодняшний день накопление воды в водоемах региона составило 60-65 процентов.