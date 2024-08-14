Мероприятия по противопаводковой работе обсудили в Туркестанской области. В областном центре прошло еженедельное аппаратное совещание под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды.

Держать вопрос противопаводковых работ на особом контроле поручил глава Туркестанской области. По словам Дархана Сатыбалды необходимо усилить меры безопасности. Министерством водных ресурсов и ирригации разрабатывается «Противопаводковая дорожная карта до 2028 года». Она предусматривает мероприятия по цифровизации водной отрасли, совершенствованию мер государственной поддержки для представителей сельскохозяйственной отрасли, внедрению современных водосберегающих технологий и переходу на более экономичные сельскохозяйственные культуры. Документ также предусматривает внедрение культуры потребления водных ресурсов и охватывает все направления водной отрасли в стране.

«Работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций не должна прекращаться. Предоставлены оборудование и техника. Поэтому ремонт каналов и работы по их механической очистке нужно завершить в соответствии с графиком. В целях предупреждения паводков, меры должны быть предприняты своевременно, держите на контроле работы по укреплению плотин, очистке каналов и арыков на территории области», — говорит Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области.

На совещании, под председательством главы региона, выступил начальник ДЧС Туркестанской области Аскар Тулешев. По словам главного спасателя региона, заключены меморандумы по предоставлению средств защиты от паводков.

«Будут заготовлены 110 тысяч мешков для оборонительных целей, 8 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, запас питьевой воды и продуктов питания для населения, 296 единиц инженерной техники», — говорит Аскар Тулешев, начальник ДЧС Туркестанской области.

После паводков, с которыми столкнулись казахстанцы этой весной, президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил сделать важные выводы.

Касым-Жомарт Токаев президент РК: «Мы должны извлечь все уроки из этих масштабных паводков. Их немало, начиная от недостатков в организационных мерах предупреждения природных катаклизмов, дефицита кадров водников и заканчивая нашим пренебрежительным отношением к природе. Ситуация с паводками и пожарами повторяется из года в год. Прогнозно-аналитическая работа ответственных органов и профильных служб (Казводхоза, Казгидромета) организована слабо. Меры реагирования в основном принимаются постфактум либо с небольшим заделом прогнозирования. Поэтому нам крайне необходим надлежащий механизм прогнозирования кризисных ситуаций. Министерству цифрового развития совместно с министерствами экологии, водных ресурсов и МЧС следует до конца года разработать информационную систему, которая позволит моделировать все возможные чрезвычайные ситуации (паводки, пожары и т.д.)».

На совещании также доложили о ходе ремонта образовательных учреждений и строительства комфортных школ. В регионе ремонтируют более 300 организаций образования — детские сады, школы и колледжи. По поручению акима области, ведутся работы по ремонту и обновлению ветхих и аварийных школ. В рамках реализации национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство 63 школ с проектной мощностью 49 тысяч мест.