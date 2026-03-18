Более 39 тысяч спасателей задействованы в подготовке к паводкам

Службы гражданской защиты Казахстана полностью подготовлены к весеннему паводковому периоду.

Как сообщил председатель комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК Серик Джунисбеков, утверждена группировка сил и средств численностью свыше 39 тысяч человек, 12 тысяч единиц техники, более 4 тысяч водооткачивающих и 700 плавательных средств.

Кроме того, в резерве находятся дополнительные силы.

«В постоянной готовности — 930 человек, 113 единиц техники, 99 водооткачивающих и 35 плавательных средств», — уточнил он.

Готовность служб проверена в ходе республиканских учений.

«В рамках командно-штабного учения „Көктем“ отработаны вопросы межведомственного взаимодействия, эвакуации населения и готовности более 3 тысяч пунктов временного размещения», — отметил спикер.

По его словам, при необходимости силы будут оперативно усилены.

«В зависимости от паводковой ситуации предусмотрено наращивание группировок в зонах подтопления», — добавил Джунисбеков.

С 1 марта 2026 года в круглосуточном режиме работает оперативный противопаводковый штаб МЧС.

«Обеспечивается постоянный мониторинг гидрологической обстановки и состояния паводкоопасных населённых пунктов», — подчеркнул он.