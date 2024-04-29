В Шымкенте торжественно встретили гвардейцев, принимавших участие в ликвидации паводка

С марта этого года в нескольких регионах Казахстана было объявлено чрезвычайное положение, в связи с паводками.

Группа военнослужащих шымкентской оперативной бригады нацгвардии МВД РК ранее направленные в Западно-Казахстанскую область для помощи в противопаводковых мероприятиях вернулась в пункт постоянной дислокации.

Напомним, что более 300 гвардейцев из Шымкента в составе сводного спасательного отряда выполняли задачи по предотвращению паводка на западе страны с 13 апреля текущего года.

По случаю прибытия военнослужащих на строевом плацу воинской части 6506 состоялось торжественное построение, где присутствовали командование бригады, офицеры, военнослужащие по контракту, солдаты, а также представители городского акимата.

В ходе мероприятия со словами благодарности к личному составу обратился временно исполняющий обязанности командира бригады полковник Толеген Шыныбеков.

«Сегодня мы встречаем наших военнослужащих, которые на протяжении двух недель выполняли противопаводковые работы в западном регионе нашей страны. Хочу от себя лично и от всего личного состава нашей бригады выразить Вам искреннюю благодарность за Ваш труд и мужество, которые Вы проявили в ходе выполнения задач»,- сказал Толеген Оркинбекович.

Также к личному составу обратился заместитель руководителя аппарата акима города Шымкента Баглан Асанбаев.

От имени руководства города он выразил благодарность и признание военнослужащим за их патриотизм и преданность Родине, а также поблагодарил за проделанную работу.

Следует отметить, что в целом для ликвидации паводка на западе страны было задействовано около двух тысяч офицеров, сержантов и солдат войск правопорядка.

Также продолжается работа по защите населения и территории от наводнений.

Важно подчеркнуть, что усилия военнослужащих и других служб направлены на оказание помощи пострадавшим и обеспечение общей безопасности в регионах.