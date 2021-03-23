Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В ходе переговоров была достигнута договорённость о дополнительной поставке в Казахстан 4 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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В рамках встречи особое внимание было уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.

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«Для победы над распространением вируса необходим высокий уровень координации усилий наших стран, в том числе в вопросах массовой вакцинации населения», – отметил Аскар Мамин.