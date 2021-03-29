Теперь медицинские работники Шымкента будут проводить вакцинацию против инфекции без выходных.

В минувшую субботу, воскресенье специалисты организаций первичной санитарной медицинской помощи сделали прививку от ковид гражданам, добровольно давшим согласие.

Стоит отметить, на сегодняшний день вакциной против covid-19 вакцинировано 7181 человек. Более 70 процентов вакцинированных являются медицинскими работниками. Остальные — учителя и сотрудники правоохранительных органов. Напомним, что вакцинация проводится последовательно по разным категориям.

Вакцинация против инфекции проводится в 26 лечебных учреждениях города.

Дополнительно, в 10 организациях первичной медико-санитарной помощи, подготовлены специальные кабинеты для вакцинации.

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля совместно с управлением здравоохранения проведены специальные тренинги, семинары по вакцинации для 450 медицинских работников.

На сегодняшний день вакцинация является одним из путей предотвращения распространения коронавируса. Вакцина вводится бесплатно и на добровольной основе.