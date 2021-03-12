В Шымкенте 11 марта зарегистрировано 9 случаев заражения COVID-19, заболевших детей до 18 лет и случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) не зарегистрировано.

Выздоровевших за сутки — нет.

С 01.01.2021г. по 11.03.2021г. зарегистрировано всего 807 случаев COVID-19 (401 симптомные, 406 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило 156 случаев.

С 01.01.2021г. по 11.03.2021г. зарегистрировано 167 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1854 исследования, из них положительных – 9.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.