В Шымкенте 17 марта зарегистрировано 23 случая заражения COVID-19, из них с симптомами – 15, без симптомов – 8, в том числе заболевших детей до 18 лет — 3 случая, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) зарегистрировано — 4 случая.

Выздоровевших за сутки — 3.

С 01.01.2021г. по 17.03.2021г. зарегистрировано всего 928 случаев COVID-19 (486 симптомные, 442 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило — 169 случаев.

С 01.01.2021г. по 17.03.2021г. зарегистрировано 172 случая пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет зарегистрирован 1 случай.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 2129 исследований, из них положительных – 23.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.