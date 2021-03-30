В Шымкенте 29 марта зарегистрировано 13 случаев заражения COVID-19 из них с симптомами – 6, без симптомов – 7, в том числе заболевших детей до 18 лет — 2 случая, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) зарегистрировано 6 случаев.

Выздоровевших за сутки — 21.

С 01.01.2021г. по 29.03.2021г. зарегистрировано всего 1246 случаев COVID-19 (686 симптомные, 560 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило — 221 случай.

С 01.01.2021г. по 29.03.2021г. зарегистрировано 196 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1462 исследования, из них положительных – 13.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.