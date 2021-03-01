В центре занятости акимата Шымкента утвержден перечень более 30 специальностей для краткосрочного профессионального обучения.

В рамках реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» безработные граждане обучаются по выбранной ими специальности и получают сертификаты.

В этом году планируется направить на обучение более 2500 граждан по таким востребованным профессиям, как дизайнер, кондитер, портной, автоэлектрик, каменщик, машинист, визажист, парикмахер, повар.

Срок обучения — 3 месяца.

Гражданам, направленным на обучение, ежемесячно предоставляется стипендия в размере 17 000 тенге.

Принять участие в обучающих курсах могут граждане старше 18 лет (не студенты) и предпенсионного возраста, зарегистрированные в качестве безработных в центре занятости.

Гражданам, завершившим обучение, будут вручены квалификационные удостоверения. По этому же документу гражданин может подать документы на государственный грант и микрокредит под процент не более 6% годовых.

Краткосрочное профессиональное обучение осуществляется по мере комплектования групп. Участникам необходимо прийти в городской центр занятости и подать необходимые документы.

Первый поток учебных курсов стартует в апреле. В результате около 1000 граждан могут освоить определенную профессию и даже начать свое дело.

По данным, в прошлом году техническое и профессиональное обучение прошли 1 196 человек. Краткосрочное профессиональное обучение окончили и получили удостоверения около 2 000 граждан.

В результате после краткосрочного профессионального обучения трудоустроено 1 590 человек.

Дополнительную информацию о краткосрочном профессиональном обучении можно узнать по номеру телефона +7 775 053 39 41.