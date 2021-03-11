На сегодняшний день одним из основных вопросов, стоящих на повестке дня всех регионов страны, является сельское хозяйство, развитие агропромышленного комплекса.

В связи с этим в выставочном центре «Көрме» управлением сельского хозяйства и ветеринарии проведен семинар на тему «Актуальные вопросы сельского хозяйства, пути их решения и разъяснение мер государственной поддержки».

В мероприятии приняли участие отраслевые специалисты районных акиматов, сельскохозяйственные кооперативы города Шымкент и руководитель Ассоциации товаропроизводителей, представители АО «Аграрная кредитная корпорация», а также ряд сельхозтоваропроизводителей города, владельцы крестьянских хозяйств и предприниматели, представители кооперативов.

Цель собрания — не только рассмотреть актуальные вопросы сельскохозяйственной сферы, но и принять конкретные решения и способствовать развитию отрасли в 4 районах нашего города. Вместе с тем, увеличение производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции на рынке, обеспечение продовольственной безопасности города, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В ходе семинара были подробно разъяснены пути развития сельского хозяйства и меры государственной поддержки; реализация товаров местных товаропроизводителей через социальные магазины; субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства.

Так, в прошлом году в целях поддержки отрасли сельского хозяйства (субсидии) было выделено 2 848,7 млн тенге, в соответствии с поступившей заявкой оказана господдержка 177 сельхозтоваропроизводителям, а в этом году средства увеличились в 1,2 раза и составили 3 585,3 млн тенге. Выделенные средства будут выплачены сельхозтоваропроизводителям.

Подводя итоги семинара, участников призвали к совместному участию в реализации проектов заинтересованных фермеров, эффективно используя оказываемую поддержку в сфере сельского хозяйства.