Несмотря на введение чрезвычайного положения из-за корононавируса сфера агропромышленного комплекса Туркестанской области продолжает стабильно развиваться.

Объем валовой продукции с начала года составил свыше 235 млрд тенге, по сравнению с соответствующим периодом увеличился на 23,8 млрд. 14 процента валовой продукции республики приходится на Туркестанскую область. Площади посевов сельскохозяйственных культур в текущем году составил 846 тысячи гектаров. Надо отметить, что с момента образования Туркестанской области, а это всего 2 года, посевная площадь увеличилась на 32,5 тысяч га.

Нурбек БЕКМУРАТОВ, заместитель руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области:» В связи с диверсификацией посевов особое внимание было уделено кормовым культурам, по сравнению с прошлым годом, их посевная площадь увеличилась на 11, 5 тыс га и составила 212 тысяч, гектаров. Благодаря природно-климатическим особенностям области интенсивно ведется уборка ранних овощей, бахчевых культур и картофеля. По предварительным подсчетам, в этом году ожидается собрать 2,8 млн тонн овощей, бахчевых и картофеля».

Шынар Оразова