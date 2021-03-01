В акимате города Шымкент прошло мероприятие, посвященное 1 марта – Дню благодарности.

Из-за эпидемиологической ситуации праздничные поздравления и концертные программы, организованные в разных уголках города, транслировались в режиме онлайн, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Аким города Мурат Айтенов, принявший участие в торжественном мероприятии, поздравил всех горожан со знаменательным праздником и поблагодарил земляков, внесших вклад в развитие и процветание города Шымкент.

«От всей души поздравляю всех с 1 марта — Днем благодарности! Это день взаимного уважения всех граждан нашей страны, пережившим тяжелые времена. За 30 лет нашего суверенитета мы добились больших успехов. Такого достижения мы достигли благодаря индивидуальному руководству Елбасы, мудрости и здравому смыслу нашего народа, единству и сплоченности, кропотливому труду наших соотечественников»,- сказал аким города в своей поздравительной речи.

Сначала на экране был показан документальный фильм о мире и согласии, рассказывающий об истории нации и народа за прошедший период. Кроме того, в честь 30-летия Независимости РК из парка «Независимости» в прямом эфире прозвучали слова благодарности Гаврелина Владислава и Бексултана Алиева, прозвучал кюй Курмангазы «Балбырауын» в исполнении представителей разных этносов.

На шымкентском «Арбате», был представлен репортаж молодежи 30 этносов «Біз қазақша сөйлейміз», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан, а в конце мероприятия прозвучала песня Ш.Калдаякова «Арыстың жағасында» в исполнении представителя башкирского этноса, известной певицы Зейтуны Шафиковой.

Также в День благодарения представители разных этносов организовали церемонию раздачи куртов среди участников мероприятия и многолюдных местах нашего города. Данной акцией они выражают свою признательность и благодарность. На упаковке куртов есть надпись «Мың алғыс».