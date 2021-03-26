Главный государственный санитарный врач города Шымкент Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление.

Он постановил:

1. Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 часов 29 марта 2021 года до 00:00 часов 12 апреля 2021 года.

2. Жителям и гостям города Шымкент:

2.1. запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар и другое), за исключением поминок (заполняемость не более 30%, но не более 50 человек);

2.2. ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

2.3. при посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

3. Акиму города Шымкент, государственным органам, организациям и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства города Шымкент на время карантина обеспечить:

3.1. перевод не менее 30% офисных сотрудников на дистанционную форму работы;

3.2. ежедневное проведение дезинфекционных мероприятий в торговых центрах, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей;

3.3. организацию работы ЦОНов (в том числе спец ЦОНы) строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

3.4. организацию работы АО «Казпочта», Call — центров ЦОНов с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан;

3.5. ограничение деятельности продовольственных и непродовольственнных рынков, (специализированные, вещевые, скотные и авторынки), ярмарок при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. метров на одного посетителя в будние (рабочие) дни с 06:00 до 18:00 часов, в выходные и праздничные дни с 09:00 до 17:00 часов, некрытые рынки работают в обычном режиме. При этом определить один день недели для проведения санитарно — дезинфекционных работ. Деятельность ярмарок осуществлять с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, в том числе обеспечить установку дезинфекционного тоннеля и санитайзеров;

3.6. организацию работы в обычном режиме продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и магазинов у дома вне зависимости от места нахождения;

3.7. ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях, при заполняемости до 50%, но не более 50 мест с соблюдением дистанций между столами 2 метра и стульями 60 сантиметров. Запрет на использование кальянов на объектах общепита. Объекты общественного питания, работающие в режиме доставки и на вынос, работают в обычном режиме. На объектах общественного питания заготовка продукции и уборочно-дезинфекционные мероприятия проводятся в обычном режиме;

3.8. организацию работы в обычном режиме сельскохозяйственных, полевых и строительных работ, а также строительных и промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, животноводческих и птицеводческих хозяйств и производителей сельскохозяйственных товаров;

3.9. организацию работы в обычном режиме коммунальных служб, теле-радио коммуникаций и связи, адвокатов, нотариусов, а также адвокатских и нотариальных контор;

3.10. организацию работы в обычном режиме АЗС, магазинов при АЗС, магазинов автозапчастей, автоэкспресс (еда на вынос), бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и другие);

3.11. организацию в обычном режиме объектов туризма и объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и другие);

3.12. запрет на проведение зрелищных, семейных, памятных мероприятий, форумов, конференций, семинаров и мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, в том числе на дому, за исключением спортивных мероприятий (без зрителей, без организации питания) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и требований постановления ГГСВ РК №67;

3.13. разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд, учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание в спортивных базах);

3.14. разрешение деятельности в обычном режиме детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – не более 15 чел., по предварительной записи с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

3.15. запрет деятельности детских оздоровительных лагерей и детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп (не более 20 человек в группе), с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

3.16. запрет на проведение тоя, дней рождений, юбилеев, проводов, кудалык, беташар и других торжественных, памятных мероприятий в объектах общественного питания и в других местах, за исключением поминок (заполняемость до 30%, но не более 50 человек;

3.17. запрет на работу аквапарков, пляжей;

3.18. организацию работы СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (4 кв. метра на 1-го посетителя и по предварительной записи) с ограничением по времени с 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни;

3.19. организацию работы бань и саун, заполняемость не более 50%, 4 кв. м. на 1 посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни;

3.20. функционирование в обычном режиме парков, скверов и набережных;

3.21. организацию работы детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях) с 09:00 до 23:00 часов, при заполняемости до 30%, но не более 50 человек, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и бесконтактная термометрия;

3.22. организацию работы в обычном режиме объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), театров, концертных залов, цирков (заполняемость не более 30%, но не более 100 человек, с регистрацией на портале «InfoKazakhstan.kz», с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и требований постановления ГГСВ РК №67), библиотек и музеев;

3.23. организацию работы в обычном режиме религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и другие), при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м на одного человека, разрешение коллективного богослужения за исключением жұма намаза, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67;

3.24. организацию работы киосков, в том числе точек по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженного, напитков с 09:00 до 23:00 часов, за исключением объектов, работающих в режиме доставки и на вынос в обычном режиме;

3.25. организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков), торговых сетей при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. метров на одного посетителя, с ограничением по времени в будние (рабочие), в выходные и праздничные дни с 09:00 до 22:00 часов;

3.26. запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры и другие), букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, за исключением розыгрышей проводимых в онлайн режиме;

3.27. организацию работы кинотеатров (заполняемость не более 30%, с регистрацией на портале «InfoKazakhstan.kz», с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67) в обычном режиме;

3.28. организацию работы в обычном режиме автовокзалов и автостанций в городе Шымкент.

Разрешить пассажирские регулярные, не регулярные (туристические), автобусные и микроавтобусные перевозки в области, города и населенные пункты на территориях которых разрешены межобластные, междугородние, регулярные и не регулярные (туристические) пассажирские перевозки. Пассажирские регулярные перевозки осуществлять с соблюдением требований постановления ГГСВ РК №67, нерегулярные (туристические) перевозки осуществлять с заполняемостью 75%, но не более 15 человек;

3.29. карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток;

3.30. организацию работы в обычном режиме медицинских организаций, аптек, процедурных кабинетов, медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования, усиленного санитарно-дезинфекционного режима и требований постановления ГГСВ РК №67;

3.31. запрет на проведение аудио, фото и видео съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

3.32. деятельность субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

3.33. организацию работы в обычном режиме объектов по реализации цветов;

3.34. организацию работы в четвертой четверти 2020-2021 учебного года:

— обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;

— обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся всех классов с численностью детей в классах не более 25 человек;

— индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования.

Разрешение деятельности объектов общественного питания на объектах образования с регистрацией на портале «InfoKazakhstan.kz», при соблюдении требований санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 и приложения 46 ПГГСВ РК № 67.

3.35. организацию работы с 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни спортивных объектов (фитнес-центров, тренажерных залов, спортивно-оздоровительных центров, крытых и полукрытых спортивных сооружений, ледовых площадок в том числе при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах) до 5 кв.м. на одного посетителя, не более 50% от мощности, бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв.м зеркала воды на одного человека;

3.36. организацию проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению к ПГГСВ РК;

3.37. организацию работы в обычном режиме специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей;

3.38. организацию штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов во втором семестре;

3.39. ограничение деятельности по времени с 09:00 до 18:00 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов, не указанных в данном постановлении;

3.40. организацию работы бильярдных клубов с 07:00 до 23:00 часов (заполняемость до 30%, соблюдение социальной дистанции, масочного режима, бесконтактная термометрия, усиленное соблюдение санитарно-дезинфекционного режима).

4. Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог города Шымкент, Управлению энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент, районным территориальным управлениям Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкент, Управлению здравоохранения города Шымкент, филиалу РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области, субъектам здравоохранения и субъектам предпринимательства независимо от форм собственности:

4.1. ограничить движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00 часов. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по количеству мест;

4.2. увеличить количество транспортных средств (автобусы, микроавтобусы) на линиях в часы пик, в остальное время установить равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном траспорте;

4.3. обеспечить охват территории города обработкой с применением дезинфицирующих средств, в том числе автобусные остановки, дворовые детские площадки, места скопления людей, общественный транспорт и другие общественные места, обработку проводить ежедневно до окончания карантина;

4.4. на территории города Шымкент, в микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, ежедневный вывоз мусора, чистку, мытье и дезинфекцию контейнеров для мусора, содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров;

4.5. обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих средств на территории инфекционных стационаров;

4.6. обеспечить на постоянной основе интеграцию всех лабораторных мощностей города Шымкент независимо от форм собственности по ПЦР-тестированию, отчету с Единой информационной программой по централизованному учету ПЦР-исследований;

4.7. обеспечить строгое соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, зонирование, оснащение средствами индивидуальной защиты в медицинских организациях.

5. Руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам города Шымкент в период карантина:

5.1. строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков за исключением сотрудников, находящихся одни в помещениях, не непредназначенных для оказания услуг населению. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для измерения температуры;

5.2. обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность;

5.3. обеспечить строгое соблюдение требований санитарно-карантинных и ограничительных мер, усилить контроль за исполнением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями;

5.4. осуществлять деятельность в соответствии с утвержденными алгоритмами ПГГСВ РК;

5.5. обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в такси проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий;

5.6. обеспечить проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест.

6. Акимам районов города Шымкент, руководителям районных Управлений санитарно – эпидемиологического контроля города Шымкент и начальнику Департамента полиции города Шымкент:

6.1 обеспечить мониторингом все объекты, возобновивших свою работу (рынки, общественный транспорт, коммунальные объекты, парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны, спортивные объекты, объекты торговли, банки, ЦОНы, отделения АО «Казпота», организации и учреждения внезависимотсти от форм собственности и др.) на соблюдение санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции;

6.2. усилить работу мониторинговых мобильных групп города и Единого координационного центра;

6.3. при выявлении нарушений, неисполнения ограничительных мероприятий и других требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

7. Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Шымкент, районным управлениям Департамента санитарно – эпидемиологического контроля города Шымкент, Департаменту полиции города Шымкент, региональной палате предпринимателей «Атамекен» по городу Шымкент, субъектам предпринимательства и физическим лицам обеспечить:

7.1. возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта «InfoKazakhstan.kz»;

7.2. размещение на видном месте при входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

7.3. информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта «InfoKazakhstan.kz» для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7.4. использование сайта «InfoKazakhstan.kz» для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

7.5. размещение на сайте «InfoKazakhstan.kz» списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

7.6. внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте «InfoKazakhstan.kz» сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к ПГГСВ РК);

7.7. при соответствии объектов, установленным требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса через электронный портала «InfoKazakhstan. kz»;

7.8. проведение информационно-разъяснительной работы с объектами, возобновившими свою деятельность, по соблюдению санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения короновирусной инфекции.

8. Филиалу РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области:

8.1. Обеспечить ПЦР тестированием лиц, поступающих в «Центр адаптации несовершеннолетних» Управления образования города Шымкент и «Центр Самғау сенім» Управления занятости и социальной защиты города Шымкент;