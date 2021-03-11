В рамках мероприятия сотрудники Управления по ЧС Аль-Фарабийского района ежедневно проводят профилактические рейды, разъясняя жителям правила пожарной безопасности.

Для разъяснительной работы создана специальная комиссия. В его состав вошли специалисты районного акимата, газотехнической службы, «КазТрансГазАймак» и Департамента промышленной безопасности, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Они посетили индивидуальные и многоэтажные жилые дома, где провели мониторинг использования отопительных и газовых приборов. Жителям, не соблюдающим правила пожарной безопасности, специалисты предупредили о строгом соблюдении правил использования оборудования и предупреждению пожаров.

Кроме того, гражданам разъяснили, какие действия необходимо предпринять в первую очередь при обнаружении запаха природного и угарного газа.