С начала месячника пожарной безопасности, жилье около 500 малообеспеченных семей шымкентцев были оснащены датчиками определения угарного газа.

Департамент по ЧС г.Шымкент ежегодно, перед началом отопительного периода и в отопительный сезон проводит целенаправленную агитационно-профилактическую работу в жилом секторе города, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

Отметим, что с 15 августа по 15 сентября текущего года Департамент проводил Месячник пожарной безопасности.

Во время месячника пожарной безопасности сотрудниками Департамента совместно с местными исполнительными органами, волонтерами и аудиторскими организациями в области пожарной безопасности провели 74 821 сходов, подворовых обходов и рейдов в жилом секторе. В целом информировано о мерах пожарной безопасности 326 812 шымкентцев.

В том числе малоимущих групп населения – 211 с охватом 565 человек, неблагополучных семей – 1025 с охватом 6911человек, многодетных семей – 7269 с охватом 37652 человек.

Результатом активной профилактической работы стала положительная динамика по снижению пожаров на 10,8 % (148/166), гибели людей на пожарах на 20 % (4/5), от отравлением угарным и природным газом на 16 % (12/14), а также снижение материального ущерба на 3,6 % (263,640 млн тг./273,590 млн тг.).

С начала месячника пожарной безопасности, жилье около 500 малообеспеченных семей были оснащены датчиками определения угарного газа.

Работа в этом направлении продолжается. Так малообеспеченным семьям жилого массива Кайнар булак сотрудники Департамента по ЧС и Отдела по ЧС Каратауского района установили газосигнализаиторы., провели разъяснительную работу, провели работу по очистке дымовых печных труб. Совместно с акиматами планируется установить такие приборы во всех социально — незащищенных домах города.

Стоит отметить, что в отопительный сезон зарегистрировано 10 случаев (2019-7), в результате которых погибло 12 человек (2019-14), травмировано 4 человека (2019-2).