В стране стартовали V молодежные спортивные игры по летним олимпийским видам спорта, которые проходят каждые 4 года.

Соревнования пройдут по 36 видам спорта. Среди них по 6 видам спорта – стрельба из лука, пулевая и стендовая стрельба, гандбол, бадминтон, художественная гимнастика пройдут в Шымкенте.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 17 регионов Республики Казахстан.

Цель молодежных спортивных игр — пропаганда физической культуры и спорта как важного фактора формирования здорового образа жизни; широкое внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь, подведение итогов работы спортивных организаций по подготовке спортсменов в регионах республики, выявление сильнейших спортсменов по летним олимпийским видам спорта для формирования национальных сборных команд Республики Казахстан и подготовки к участию в международных соревнованиях, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Стоит отметить, соревнования проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Все участники, спортсмены и тренеры предоставляют отрицательные результаты ПЦР на COVID-19.